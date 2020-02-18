loader image
first_image
Цена за м² от до
arrow right
arrow left

Самые популярные ЖК в Ташкенте

Бизнес Строится
  • Цена договорная
NUR
Бизнес Строится

NUR

Хамид Алимжан
7 min
улица Лашкарбеги, дом 1
#
Namuna Development
Комфорт Строится
  • От 12 733 800 сум\м²
Mirzo Ulugbek
Комфорт Строится

Mirzo Ulugbek

Буюк ипак юли
15 min
Мирзо-Улугбекский район, улица Сайрам, 26
#
NRG UZBEKISTAN
Премиум Строится
  • От 21 572 605 сум\м²
Parkwood
Премиум Строится

Parkwood

Ташкент
15 min
Мирабадский район, 7-й проезд Мироншох, дом 8
#
Nova Stroy
Комфорт Строится
  • От 9 000 000 сум/м²
Parisien
Комфорт Строится

Parisien

Новза
20 min
Яккасарайский район, улица Мукими
#
Golden House
Бизнес Строится
  • От 21 500 000 сум\м²
Бизнес Строится

Kislorod

Milliy bog'
12 min
Яккасарайский район, махалля Ракатбоши
#
Murad Buildings
Бизнес Сдан
  • От 8 733 342 сум\м²
жилой комплекс Greenwich
Бизнес Сдан

Greenwich

Ташкент
16 min
Ташкент, Мирабадский район, пересечение улиц Янгизамон и Сайхун
#
Golden House
Особенности
Бизнес Строится
  • от 17 583 300 сум/м2
U-TOWER
Бизнес Строится

U-TOWER

Дружба народов
4 min
г. Ташкент, пересечение проспекта Бунёдкор и ул. Коратош
#
NRG UZBEKISTAN
Бизнес Строится
  • От 21 039 586 сум\м²
жилой комплекс Infinity
Бизнес Строится

Infinity

Tashkent
18 min
Яшнабадский район, пересечение улиц А. Кадырий и Истикбол
#
Golden House
Artboard

Все новостройки в Ташкенте

Бизнес Строится
жилой комплекс DAHO
Бизнес Строится

DAhO

Айбек
15 min
Ташкент, Узбекистан, улица Тараса Шевченко 23
#
Koc Construction
Бизнес Строится
  • От 12 500 000 сум/м²
жилой комплекс Livingood
Бизнес Строится

Livingood

Машиностроителей
15 min
96, 1 улица Махтумкули, Tashkent, Узбекистан
#
Nova Stroy
Строится
  • От 12 500 000 сум/м²
жилой комплекс New Port
Строится

New Port

Ташкент
10 min
Ташкент, Узбекистан Яккасарайский р-н, малая кольцевая дорога 190
#
One House
Сдан
  • От 4 950 000 сум\м²
Grand Capital Group sergeli avenue logo 1024x576 1
Сдан

5 Avenue

1-Бекат
120 min
Янгиюль, Узбекистан
#
INNO HOMES
Строится
  • От 9 000 000 сум\м²
Chirchik Village
Строится

Chirchik Village

Туркистон
25 min
М72 Янгиюль
#
INNO HOMES
Комфорт+ Строится
  • От 11 871 013 сум\м²
O'Z Mahal
Комфорт+ Строится

O’Z Mahal

Пушкинская
7 min
Мирзо-Улугбекский р-йн, 3-й проезд ул. Дархонтепа
#
Golden House
Бизнес Строится
  • От 21 039 586 сум\м²
жилой комплекс Infinity
Бизнес Строится

Infinity

Tashkent
18 min
Яшнабадский район, пересечение улиц А. Кадырий и Истикбол
#
Golden House
Бизнес Строится
  • От 14 443 137 сум\м²
жилой комплекс Park Residence
Бизнес Строится

Park Residence

Mashinasozlar
13
Яшнабадский район, улица Махтумкули
#
Golden House
Комфорт Строится
  • От 10 099 211 сум\м²
жилой комплекс Assalom Havo
Комфорт Строится

Assalom Havo

4-Bekat
7 min
Яшнабадский район, ул. Дилбог
#
Golden House
Artboard
Выберите район, который вам подходит
Мирабадский район​ 6 Жилых комплексов
Яшнабадский район 5 Жилых комплексов
Яккасарайский район 3 Жилых комплексов
Шайхантахурский район 3 Жилых комплексов
Сергелийский район 3 Жилых комплексов
Юнусабадский район 3 Жилых комплексов
Мирзо-Улугбекский район 7 Жилых комплексов
Алмазарский район 2 Жилых комплексов
Мирабадский район​ 15 Жилых комплексов
Яшнабадский район 24 Жилых комплексов
Шайхантахурский район 36 Жилых комплексов
Юнусабадский район 16 Жилых комплексов
Алмазарский район 6 Жилых комплексов
Учтепинский район 2 Жилых комплексов
Сергелийский район 26 Жилых комплексов
Яккасарайский район 3 Жилых комплексов
Мирзо-Улугбекский район 6 Жилых комплексов

Блог

Виды отделочных работ в новостройке.

В зависимости от степени готовности квартиры в новостройке её отделка может быть черновой, предчистовой или чистовой. А для того, чтобы долгожданная квартира в

2 февраля, 2023
.jpg

Строим без лишних трат.

Как сэкономить на строительстве дома? Как не стать жертвой обмана и не переплатить за стройматериалы? Ответы на эти и многие другие вопросы есть

12 сентября, 2022

Compare listings

сравнить