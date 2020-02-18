Виды отделочных работ в новостройке.
В зависимости от степени готовности квартиры в новостройке её отделка может быть черновой, предчистовой или чистовой. А для того, чтобы долгожданная квартира в
В зависимости от степени готовности квартиры в новостройке её отделка может быть черновой, предчистовой или чистовой. А для того, чтобы долгожданная квартира в
Дом бизнес – класса будет расположен в самой высокой точке Ташкента рядом c Телебашней. Благодаря расположению, из окон комплекса открывается превосходный вид на
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